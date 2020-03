Děsivé proroctví? Kniha z 80. let popsala nákazu šířící se z Wu-chanu

Téměř 40 let stará kniha a přesto jako by se inspirovala událostmi posledních několika měsíců. V roce 1981 vyšla novela pod názvem Oči temnoty (v originále The Eyes of Darkness) od amerického spisovatele Deana Koontze, jejíž děj se točí kolem smrtící nákazy způsobené virem Wu-chan-400, který vznikl poblíž čínského města Wu-chan.

Je až znepokojivé, že právě z Wu-chanu se do celého světa rozšířil nový koronavirus COVID-19. Na podobnost poukázal britský deník The Guardian.

Mezi knižní verzí a realitou jsou však i zásadní rozdíly. Wu-chan-400 byl totiž uměle vyroben v laboratoři jakožto biologická zbraň. Úmrtnost na vražedný virus navíc v knize byla 100%, zatímco na COVID-19 umírá od 2 do 5 % nakažených. Zároveň neexistují žádné důkazy, že by byl koronavirus vytvořen v laboratoři.

Odlišná je i inkubační doba, která u smyšleného viru trvá pouhé čtyři hodiny, zatímco u koronaviru od dvou do 14 dní. Příznaky Wu-chanu-400 jsou popisovány jako daleko horší než projevy například eboly. Nemocnému odumírá mozková tkáň, ztrácí nad sebou kontrolu, přestávají mu fungovat orgány, ztrácí potřebu dýchat.

V knize je však i cosi jako proroctví. Je tam totiž zmíněn rok 2020. "Okolo roku 2020 se začne šířit po celém světě onemocnění připomínající zápal plic, které napadá plíce a průdušky a je resistentní vůči jakékoliv léčbě," stojí v knize. Tento popis by zhruba odpovídal novému koronaviru. Podle konspirátorů tak autor předpověděl budoucnost.

Kniha vzbudila po celém světě velký zájem. Na twitteru a dalších sociálních sítích se pasáže z ní začaly masově šířit.

