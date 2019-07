Děsivé video: Velká výletní loď jen těsně minula molo v Benátkách!

Obrovská loď v Benátkách způsobila velké pozdvižení. I přes nedělení nepříznivé počasí se vydala na plavbu kanálem. V bouři málem Costa Deliziosa narazila do mola, které se nachází nedaleko náměstí svatého Marka.

Internetem se šíří dramatické záběry téměř 300 metrů dlouhé lodi, která se v silném dešti a větru snažila vyhnout jachtě. Špatné počasí snížilo při trase hlavním benátským kanálem viditelnost a obrovská loď Costa Deliziosa mohla způsobit velkou tragédi. Podle webu news.com. se jen těsně vyhnula molu, které se nachází poblíž známého náměstí.

Video, které na kanálu Youtube vidělo za jeden den přes 50 tisíc lidí, vyvolalo silné reakce. "Je šílenství, že obří lodě mohou vjíždět do Benátek. Ale za špatného počasí to je už zločin," řekla společnost No Grandi Navi, která protestuje proti velkým výletním lodím ve městě. Právě slovo "zločinec" a vulgární nadávky jsou slyšet v jednom z videí, na kterém se loď blíží k molu.

Společnost Costa Crociere, která vlastní loď Costa Deliziosa, vydala prohlášení. Tvrdí, že bouře přišla nečekaně. "Kapitán zvládne udržet kontrolu nad lodí i v extrémních podmínkách a náhlých obtížích. Loď pokračovala v cestě do plánovaného cíle," dodala společnost.

K případu se vyjádřila i německá spisovatelka Petra Reski. "Dokud nebudou mrtví, v Benátkách se nic nestane," napsala na Twitteru. O zákazu plaveb velkých lodí do měst usiluje mnoho lidí. Po nehodě z června, kdy se v Benátkách zranilo pět lidí po nárazu velké výletní lodi do menšího plavidla, se lidé dokonce vydali do ulic. "Lodě z laguny," napsal na transparent jeden z demonstrantů.