Pátek 13. 11. 2020: Numeroložka varuje před velkými změnami

Letos je to druhý pátek třináctého. První byl v březnu, v období prvních důrazných protipandemických opatření. Přinese nám i druhý pátek třináctého v tomto roce podobné nesnáze? Podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové tento den znamená změnu.

"To, co dosud drželo, se uvede do chodu. Vy máte na výběr, buď budete i nadále bojovat s něčím, co nemá budoucnost nebo pustíte tuto neskutečně silnou energii do toho, co vám přinese užitek, radost a hojnost," doporučila numeroložka.

Podle ní je možné, že jste se ráno probudili smutní, unavení a nešťastní. "Je to v pořádku, potřebujeme někdy upustit emoce, aby nás už neblokovaly," řekla Suchardová. Odpoledne zavládne element ohně a lidé mají podle ní na výběr. Buď se ponoří do své deprese, nebo ohnivou energii využijí k poznávání sebe sama, optimismu a legraci.

"Ale opatrně! Řidiči by měli v pátek dávat pozor. Leckdo se totiž bude chovat jako válečník s cílem dobýt cíl," sdělila Suchardová. Večer by už podle ní mělo dojít k transformaci a zrození nové mysli. "Dejte průchod radosti, hloupostem, smějte se a blbněte s dětmi," poradila.

Anketa Myslíte si, že pátek 13. nosí smůlu? Ano 16 27 hlasů Ne 84 142 hlasů Hlasovalo 169 lidí.

Listopadový pátek třináctého tedy může být velmi náročný, ale měl by předznamenávat změnu, možná i k lepšímu. Je možné, že toto numerologicky silné datum by mohlo mít schopnost obrátit na ústup pandemickou vlnu.

A kde se vlastně strach z pátku 13. vzal? Pověra má reálný základ ve 14. století. V pátek 13. října 1307 totiž nařídil francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat a mučit templářské rytíře. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Na dny s tímto datem se dějí tragické události napříč historií. Například nejhorší požár století, který v roce 1939 zasáhl Austrálii nebo jedna z nejhorších leteckých nehod z roku 1972. Po pádu letounu museli přeživší strávit 72 dní v drsné divočině. Trosečníci se museli živit masem z mrtvých lidí, které jedli syrové, protože s ohněm se muselo šetřit. Další tragické události s tímto datem si přečtěte zde.