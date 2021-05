Deštníky ještě neodkládejte, přijdou bouřky! Oteplí se až po víkendu

Zatímco středeční teploty v Česku byly kolísavé a v některých krajích panovaly i pětistupňové teplotní rozdíly, ve čtvrtek bude počasí mírnější. Teploty v Čechách vystoupají na 12 až 16° C, na Moravě a ve Slezsku až na 18° C.

Pršet bude podobně jako ve středu spíše v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. V odpoledních hodinách by pak déšť i mraky měly postupně ustoupit.

V následujících dnech by podle meteorologů mělo oblačné počasí s občasnými přeháňkami pokračovat. Do konce týdne tak musíme počítat minimálně s vlhkým a relativně chladným ovzduším.

Během pátku by podle ČHMÚ mělo být většinou oblačno, odpolední teploty kolem 12 až 16° C, na Moravě a ve Slezsku pak bude o cca tři stupně tepleji.

V sobotu přes den se budou nejvyšší teploty pohybovat mezi 13 až 17° C. Očekávat můžeme přeháňky a příležitostně i bouřky. V noci teploty klesnou na 8 až 4° C.

V neděli se postupně začne počasí lepšit. Přes den by mělo být oblačno a na východě republiky se mohou objevit přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Během odpoledne se teploty vyšplhají až k 18° C. Nejnižší teploty v noci by se mohly pohybovat mezi 8 až 4° C.

Od začátku příštího týdne by podle meteorologů měly postupně začít teploty stoupat. Během pondělí bychom podle meteorologů mohli naměřit až 18° C. Vát bude mírný severní a severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.

Předpověď počasí na čtvrtek: