Detaily o smrti pohřešovaného Vladimíra. Svou smrt si naplánoval

Vladimír, po kterém pátralo přes sto dobrovolníků, podle webu Topky.sk svou sebevraždu zřejmě delší dobu plánoval. Řetěz, na kterém se měl oběsit, si sebou prý odnesl z domu. Podle jeho matky se jednalo o řetěz pro psa. Ze svého bydliště odnesl i lahev vodky, dvě krabice džusu a plyšového medvídka.

Jeho rodina netušila, že už svého syna nikdy neuvidí živého. Rodičům ale bylo prý divné, že si před odchodem uklidil svůj pokoj, což u něj údajně nebylo zvykem. Spekuluje se, že si Vladimír vzal život kvůli neopětované lásce jeho kamarádky Veroniky.

"Bavil se s kamarádkou Veronikou, popíjeli spolu. Potom prý řekl, že nemá štěstí u žen, že ho žádná nechce," popsala webu Pluska.sk nešťastná máma Adéla (43). "Oni spolu nechodili, to jen on to měl v hlavě. Stále ale seděl jen za počítačem," snaží se se slzami v očích popsat trápení svého syna Vladimír (43).

Mladík chtěl údajně nechat i dopis na rozloučenou, ale nedopsal ho. Měl se totiž najít rozepsaný papír. Vladimír text ale údajně přeškrtnul a tak není zcela jasné, co v něm bylo napsané.

Dvacetiletého Vladimíra z Nitranské Středy naposledy viděli v sobotu 18. srpna. Od té doby se po něm slehla zem. Jeho rodina do poslední chvíle věřila, že se najde živý a zdravý. V sobotu však přišla o všechny naděje.

