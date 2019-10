Detaily z náklaďáku smrti: Řidič omdlel, když mrtvá těla uviděl!

Vyšetřovatelé začínají příběh tragické smrti téměř čtyřicítky čínských občanů pomalu rozplétat. Policisty měl zavolat samotný Mo Robinson, který údajně omdlel, když otevřel dveře a mrtvá těla uviděl. Policie pětadvacetiletého muže intenzivně vyslýchá. K získávání potřebných informací má dalších 24 hodin.

Kamarád Robinsona médiím popsal, že zastavil v přístavu Purfleet. Když chtěl vyndat z nákladního prostoru potřebné papíry, těla najednou uviděl. Jeden ze svědků také popsal, že omdlel krátce poté, co zavolal záchranku.

Podle prvotních informací měl kamion do země přijet z Bulharska. To ale bulharská vláda popřela s tím, že byl v Bulharsku jen registrován, a to pod hlavičkou firmy vlastněné irským občanem.

"Ten náklaďák byl zaregistrovaný v Bulharsku v roce 2017. Z Bulharska odjel před více než dvěma lety a od té doby se už nevrátil. Z tohoto důvodu není možné, aby ti lidé pocházeli z Bulharska. Stopa vede do Británie a Irska," řekl bulharský premiér.

Jestli Robinson věděl, jaký náklad v kamionu veze, zatím policie nezveřejnila. V noci na dnešek ale provedla razie ve třech domech v Severním Irsku, aby zjistila, jestli je do případu zapletena organizovaná skupina pašeráků lidí.

Zatím není jasné, kde a kdy byly oběti do kamionu naložené. Prozatím nebudou zveřejňované žádné další informace, dodala prokuratura. Policisté ve středu provedli dvě razie v domech, které mají souvislost se zadrženým Robinsonem.

Jeden z domů stojí ve městě Markethill a další v nedalekém Laurelvale v hrabství Armaugh v Severním Irsku, odkud řidič pocházel. Kamion odešel z přístavu v Purfleet, kam doplul z Belgie, ve středu krátce po jedné hodině ranní. Těla zesnulých objevili záchranáři jen o půl hodiny později a přivolali policisty. Zatím není jasné, kdo záchrannou službu zavolal.