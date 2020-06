Vražda ve Vrútkách, policie zveřejnila detaily ze zákroku proti útočníkovi

Dva policisté Jakub a Michal z oddělení Martin-východ riskovali své životy, aby útočníka eliminovali co nejdříve. U policie jsou sedm let, ani jednomu ještě nebylo 30 let. Na místo přijeli jako první a okamžitě vyrazili do akce, píše portál tvnoviny.sk.

"V co nejrychlejším možném čase eliminovali pachatele za cenu vlastního zranění. Jen díky jejich rychlé reakce nedošlo k dalším ztrátám na životech. Nekontrolovatelné konání pachatele reálně ohrožovalo kohokoliv, kdo by mu přišel do cesty," informovala slovenská policie.

Policisté byli zraněni jen lehce, jeden je již po operaci, druhý ji bude možná ještě potřebovat. Oba utrpěli střelná poranění. Podle informací policejního prezidenta Milana Lučanského byli policisté zraněni odraženými kulkami.

Útočník byl zastřelen při útěku, policie čelila kritice, někteří si nebyli jistí, zda byl zákrok oprávněný. Na stranu policie se postavil slovenský ministr vnitra Roman Mikulec. Podle něj existuje záznam z celého zákroku, na kterém je vidět, že jsou policisté v přímém ohrožení života.

"Zákrok byl opodstatněný a myslím, že byl vykonaný, jak už uvedl policejní prezident, v souladu s taktikou, na kterou jsou policisté připravováni," cituje portál tvnoviny.sk Mikulce. Podle něj policisté zachovali chladnou hlavu, podle toho, co viděl, to nebyla jednoduchá situace.

