Dětem ve školách roušky zůstávají. Experti varují před černým scénářem

Místo, odkud respirátory zatím určitě nezmizí, jsou školy. Plán premiéra Andreje Babiše (ANO) neprošel přes hlavní hygieničku, která chce vyčkat, co s epidemickou situací udělá pondělní vlna rozvolnění, kdy se do lavic vrátí studenti středních a vysokých škol. Učitelé a děti, kteří se už těšili na výuku bez roušek, si budou muset ještě počkat.



"Já si myslím, že by to bylo určitě prospěšné, protože dětem je v tom špatně. Když mluví, tak často nejsou slyšet,“ řekla učitelka ze základní školy Klára Vancová.



"Je pravda, že se na nás obrací rodiče, jestli už děti ty roušky přestanou nosit,“ upozornil předseda vlády. Jenže po pátečním jednání vlády přišla ledová sprcha. "Musíme ještě počkat, jestli se něco nestane s epidemiologickou situací. A vždycky vyčkáváme 10 až 14 dní,“ informovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.



Nenaplněné očekávání některé až rozčílilo. "Dětem se v tom špatně dýchá. Pro jejich vývoj to není dobré a potřebují víc kyslíku,“ zoufá si oslovená maminka.



Ředitelé škol navíc poukazují na to, že děti ve školách jsou pravidelně testovány a nákaza se mezi nimi šíří minimálně. "My jsme neměli jediný pozitivní případ,“ tvrdí ředitelka ZŠ a MŠ U Santošky Martina Říhová.



Podle odborníků ale situace ve školách nemusí být tak růžová, jak se zdá, a odložení roušek by bylo jako dráždit hada bosou nohou. "Ona ta zdánlivě dobrá situace také souvisí s tím, že se používají nekvalitní samotesty a nekvalitní samoodběr,“ myslí si prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.



V létě by povinnost nosit respirátor na ulici mohla skončit pro všechny. Jestli je sundáme i v obchodech a hromadné dopravě, musí rozhodnout vláda. Experti však poukazují na to, že rozvolňovat by se mělo rozvážně.



"Jen hlupák opakuje donekonečna stejné chyby a ty loňské chyby nás stály 30 tisíc mrtvých a rozvrácenou ekonomiku. Máme mezi sebou stále miliony lidí, kteří se mohou nakazit, je zde nebezpečí, že se objeví nové mutace,“ varuje Kubek.



"Pořád pevně věřím, že efekt očkování převládne, že se to bude stále zlepšovat, navzdory tomu, že teď rozvolňujeme leccos,“ doufá imunolog Václav Hořejší.

Rychlé tempo rozvolňování vyvolala mezi odborníky různé reakce. Jejich názory si můžete poslechnout ve videu: