Děti a učitelé se vrátili z lyžování v Itálii a šli do školy! Hrozí, že ji zavřou

Děti a učitelé z 8. základní školy ve Frýdku-Místku vyrazilo na lyžování do Itálie. O víkendu se vrátili do Česka a hned následující týden šli do školy. Jejich chování kritizoval primátor města Michal Pobucký (ČSSD).

"Mohlo se stát, že pokud jeden jediný z nich byl infikovaný, mohl spustit lavinu. Doporučení pro všechny ostatní děti i kantory z této školy jsou, aby omezily pohyb v mimoškolních kroužcích a dalších aktivitách po následujících 14 dnů," prohlásil frýdecko-místecký primátor.

"V tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, již deset kantorů je v karanténě a počítám, že do večera se tam dostanou všichni, stejně tak asi i děti," doplnil primátor na svém facebookovém profilu v úterý kolem čtvrt na dvě odpoledne. Podle Pobuckého se může stát, že škola nebude schopná kvůli nedostatku učitelů utáhnout běžný provoz město ji bude muset nechat uzavřít.

V karanténě jsou i studenti a pedagogové v Pardubickém kraji. "Prozatím na jedné střední škole, na Gymnáziu Česká Třebová, byli navrátivší žáci ze zahraničního lyžařského zájezdu a jeden pedagog preventivně umístěni do domácí karantény. Prozatím bez jakýchkoliv příznaků," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

