Děti čeká návrat do škol. Řadě rodičů se nelíbí povinné testování

Už v pondělí se vrátí do lavic žáci prvního stupně základních škol, někteří dokonce po půl roce. V prezenční výuce se bude půl milionu žáků střídat rotačně. Jeden týden budou docházet do školy, druhý se učit z domova. Zhruba 130 tisíc předškoláků v pondělí znovu nastoupí i do mateřských škol. Na Děčínsku ale museli kvůli šíření brazilské mutace koronaviru otevření škol ještě odložit.