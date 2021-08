Dětem se na táboře udělalo špatně. Deset museli převézt do nemocnic

Nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem a zvýšená teplota. Deset účastníků dětského tábora ve středních Čechách v obci Soseň u Jesenice potřebovali pomoc zdravotníků. Na místě zasahovalo pět posádek a také policie.

"Z deseti dětí jich osm bylo transportováno do přilehlých nemocničních zařízení, konkrétně čtyři děti do Kladna, dvě do pražské Fakultní nemocnice Motol a další dvě do Žatce," sdělila TN.cz mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.

Hlášení dostala středočeská záchranka na operační středisko před čtvrtou hodinou odpoledne. Na místě pak děti pomáhali ošetřovat také zdravotníci z posádek Ústeckého a Plzeňského kraje.

"Už po příjezdu zdravotníků byli všichni pacienti ve stabilizovaném stavu, takže nebyla potřeba žádná intenzivní péče," doplnila mluvčí středočeské záchranky. Na místě měl také zasahovat vrtulník, ten byl ale nakonec odvolán.

Šetření provedla i středočeská hygiena. Podle výsledků zkoumání pak rozhodne, jestli tábor zavře, nebo ne.

Podobný případ řešili v srpnu středočeští záchranáři na dětském táboře poblíž Hovořovic. U třiadvaceti táborníků, kteří trpěli zažívacími problémy, zasahovalo několik jednotek záchranářů a hasičů. Zdravotní stav postižených dětí ale nakonec nebyl tak závažný, jak se původně očekávalo.