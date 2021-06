Děti na táborech se musí po týdnu testovat. Nepřijatelné, tvrdí pořadatelé

Vláda v pondělí schválila podmínky pro letní dětské tábory, zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací akce. "Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než 10 lidí, je nutné splnit jednu z podmínek OTN (očkování, test, prodělaná nemoc). Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých sedm dní,“ stojí v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví.



Na delších táborech tak bude nutné opakovat test vždy po týdnu, a to i v případě, že půjde o akci na zelené louce, kde se děti s nikým nepotkají. Podle organizátorů je opětovné testování velkým problémem.



"Od dubna jsme byli ministerstvem ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil,“ stěžuje si předseda Asociace dětské rekreace (ADR) Miroslav Topinka.



Podle jeho slov to výrazně zkomplikuje organizaci tábora, navíc opakování testů bude finančně náročné. "Je těžko představitelné, že by organizátoři dokázali přesunout děti po sedmi dnech na oficiální testovací místa, kde by byly testy zdarma. V případě časově delších táborů by děti na cestě do testovacího centra nutně musely opustit izolované místo tábořiště, což nejen ohrožuje jejich bezpečnost, ale vede i k porušování jiného vládního doporučení nenavštěvovat veřejná místa,“ doplnil Topinka.

Organizátoři proto požadují změnu po ministerstvu zdravotnictví. "Nevidíme důvod pro opakování testů na táborech každých sedm dní." shodují se organizátoři táborů sdruženi v České radě dětí a mládeže, v Asociaci dětské rekreace a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR.

O příměstské tábory je velký zájem. Více se dozvíte v následující reportáži: