Děti našly funkční granát. Vedoucí kroužku jim ho nechala na hraní

Šel s kamarády a vedoucí kroužku hledat žáby. Místo obojživelníků ale desetiletý Alex přinesl domů něco, co ho mohlo zabít. "Sehnul jsem se a vedle žáby jsem našel takovou konzervu. Zajímalo mě, co to je," řekl televizi Nova chlapec.

Děti funkční granát našly v bahně u rybníka Rataje na okraji Hlinska. Že jde o životu nebezpečnou munici z druhé světové války, chlapec nevěděl. Nepoznala to ani jeho vedoucí. "Ta řekla, že to je asi nějakej cvičnej granát, že tam je nějaká díra, že už nebude použitelnej," tvrdí Alex.

Funkční granát tak Alex přinesl domů. Že šlo v tu chvíli o život nejen jemu, ale všem v okruhu desítek metrů, poznali až jeho rodiče. "Mohlo se stát velké neštěstí," zděsili se místní.

Podle policie udělala vedoucí kroužku chybu. I když nevěděla, co přesně chlapec našel, měla děti varovat a událost nahlásit. "Policisté důrazně nedoporučují s takovými předměty manipulovat, ale zavolat hlídku policie přímo na místo," radí mluvčí policie Markéta Janovská.

"Víme to a nějaké stanovisko k tomu zaujmeme," vyjádřila se k tomu vedoucí pracovnice Domova dětí a mládeže Hlinsko.

Podobný případ se stal před devíti lety ve Vysokém Mýtě. Čtrnáctiletý chlapec tehdy přinesl granát přímo do školy. Budovu, kde bylo v tu chvíli asi 250 lidí, musela policie nechat celou vyklidit.