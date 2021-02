Děti necháte čekat u dveří, řekla matce před supermarketem ochranka

Někteří lidé dokážou vyhnat opatření proti šíření koronaviru do naprosté absurdity. Zkušenosti s tím má i maminka dvou dětí z Velké Británie, kterou ochranka před supermarketem Tesco přesvědčovala, že je musí nechat čekat u dveří. V zemi je přitom pouze doporučeno, aby lidé nakupovali sami. Něco podobného se už na podzim stalo i v Česku.

Svobodná matka Caroline Abbottová z anglického Fulbournu potřebovala jít na nákup, dceru a syna jí však neměl kdo pohlídat. Šli proto do obchodu s ní, to se ale nelíbilo muži z ostrahy.

Když stála ve frontě, řekl jí, že její děti musejí zůstat venku, píše portál Metro. S tím Abbottová nesouhlasila. Od ochranky se ale dozvěděla, že by ratolesti měly čekat doma s otcem.

"Vysvětlila jsem mu, že jsem svobodná matka, ale trval si na tom, že děti mají být stejně doma s tátou. Neustále mě přerušoval, když jsem mu vysvětlovala, v jaké situaci jsem," popsala nešťastnou zkušenost. Další zaměstnanec se ženy zastal a doporučil jí, aby si šla stěžovat na informace.

Přestože muž z ochranky byl pouze externím spolupracovníkem, britské Tesco už se za jeho chování omluvilo. Zástupci řetězce zdůraznili, že i když je v zemi doporučeno chodit na nákupy sám, lidé bez takové možnosti jsou v jeho pobočkách vítaní.

"Nikdo si nevybírá, že se stane rodičem samoživitelem. Nikdy bych neriskovala zdraví svých dětí chozením do obchodů, kdybych měla na výběr," uzavřela Abbottová.

Podobné zkušenosti během loňského podzimu po zpřísnění opatření v obchodech hlásily i maminky z Česka (psali jsme zde). "Bylo mi do breku, když jsem s malou nemohla jít nakoupit. Dcera brečela, nechtěla čekat před obchodem. Copak děti jsou podle vlády jako psi nebo nějaký odpad? Měli by se maminkám s dětmi, kočárky a těhotným ženám omluvit za to, jak se s nimi jednalo," popsala tehdy TN.cz Jiřina.