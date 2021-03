Děti nechodí do školy, sousedé řeší dupání a hluk. Jak se tomu bránit

Dupání i jiné nepříjemné zvuky. Často je mají na svědomí děti, které kvůli koronavirovým opatřením nechodí do školy. Trvá to už rok a rozčílení začínají být i lidé, jimž to za normálních okolností nevadí. Právník Pavel Kolesár pro TN.cz vysvětlil, jaké mají sousedé v těchto případech možnosti.