Děti popsaly tragédii ve skateparku. Dívku zachránit nedokázaly!

Molitan ve skateparku vzplál ve vteřině. A hořet začala i dřevěná konstrukce. Začali se sjíždět hasiči, policisté a zdravotníci.



"Jednu holku napadlo, jestli to můžeme zapálit. My jsme s kluky řekli, že to je blbost. Ona to stejně zapálila. My jsme to s kamarádem sfoukli a ona to zapálila znova,“ řeklo jedno z dětí.



Dětská hra se změnila v tragédii. Tou dobou se jich na atrakci podle svědků pohybovalo několik. Jeden ze školáků je zachraňoval.



"Vytahoval jsem lidi tak, že jsem jim dal ruce do podpaží a vytahoval je z kostek,“ popsal chlapec. Jednu dívku ale vytáhnout z ohně už nedokázal. Marně jí podával řídítka od koloběžky. "Ona měla v jedné ruce mobil a ve druhé klíče a byla úplně oslabená,“ doplnil.



"Na místo vyjely okamžitě dvě naše posádky. Dívce již nemohly pomoci,“ informoval mluvčí hasičů Radek Hes.



V doskočišti s molitanem, který má při skoku na rampě zmírnit pád, ale neměly děti podle starosty Ostrova co dělat. Atrakce ve skateparku, který provozuje město, byla ten den zavřená.



"Přesné příčiny a okolnosti této tragické události jsou v současné době v šetření kriminalistů,“ dodal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Konkrétní atrakci, kde hořelo, chce provozovatel skateparku úplně zrušit. A skatepark samotný čeká rozsáhlá rekonstrukce. Místo dřevěných konstrukcí tu má být beton.



Před sportovištěm v Ostrově na Karlovarsku už vzniklo pietní místo. Lidé sem nosí květiny a zapalují svíčky.