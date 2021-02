Děti se budou testovat samy ve škole. Ministr Blatný představil detaily

Situace v souvislosti s koronavirem je v Česku stále velmi vážná. I přes varování expertů se hovoří o postupném rozvolňování, které by se mělo dotknout i studentů. Některé děti by se mohly už od března vrátit do škol. Ministr zdravotnictví přiblížil, jak to bude s testováním žáků.