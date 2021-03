Děti se učí samostatnosti, chválí Plaga distanční výuku. Sklidil kritiku

Řadu lidí rozčílil výrok ministra školství, který jako pozitivum distanční výuky vidí, že se děti učí samostatnosti. Rodiče, učitelé i děti si stěžují na to, že distanční výuka je zdlouhavá a není efektivní. Stále se navíc neví, kdy se žáci vrátí do lavic.

Paní Brožovská má pět dětí. Distanční výuka je pro její rodinu obzvlášť náročná. "Co se týče výuky, tak je to mnohem těžší, nemůžeme jít třeba k tabuli, ukázat, co nám nejde a je to prostě složitější," svěřila se její dcera Marie.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se ale děti při distanční výuce alespoň seznámily s moderními technologiemi a naučily se samostatnosti. "Z pohledu žáků je to muselo určitě naučit více samostatné práce, častokrát i projektové činnosti. To, co samozřejmě chybí, je ten sociální kontakt," prohlásil.

"Nějak mi to nepřijde, protože já už jsem od mala na počítač zvyklej," reaguje student Oliver. "Mně se na tom nelíbí to, že se mi to občas sekne a nevím, co mám dělat," stěžuje si Lili.

"Děti jsou sice v některých věcech samostatnější, na druhou stranu distanční výuka už se začíná tak trochu vyčerpávat," okomentoval Plagův výrok místopředseda STAN Petr Gazdík.

Podle České školní inspekce se navíc za celý rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání zapojit zhruba 10 tisíc žáků. "Je třeba se zamyslet, co s těmi deseti tisíci dětmi. Jak to teď udělat, aby to nějakým způsobem dohnaly," říká předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Ministr Plaga by byl rád, kdyby se děti vrátily do lavic během dubna. "My ale ještě nemáme systém toho otevírání. My ještě nevíme, za jakých podmínek se budou školy otevírat. Hovoří se o testování, to je další velký problém. Kde vezmou na ty testy?" kritizuje vládu místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidelová.

O termínu návratu dětí do škol musí prý rozhodnout ministerstvo zdravotnictví.

Předseda spolku Fórum rodičů Petr Chaluš: Kvalita distanční výuky se zlepšila, ale té prezenční se nevyrovná. Podívejte se na rozhovor z Televizních novin: