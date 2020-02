Děti si alkohol koupí bez problému. Politici hledají řešení

Lahev alkoholu do dvou minut. To je statistika reportáže televize Nova, která se v úterý s nezletilými figuranty vydala do obchodů. "Šel jsem do první večerky a koupil jsem si víno, paní prodavačka se mě ani neptala na občanku," potvrdil sedmnáctiletý figurant.

Videa pořízená skrytou kamerou vyděsila i politiky. Podle nich je nutná okamžitá změna. "Pokud mu ho nějaká prodejna nebo restaurace prodá, tak by se měla třeba i zavřít," domnívá se poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

"Jestli se to děje tak snadno, je skutečně i na jednání nějaké zákonodárné úrovně, jak tuto věc upravit," dodal poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

"Já o tom budu mluvit s panem ministrem Havlíčkem. Ale samozřejmě nemůžeme stát u každé kasy," připustil určité obavy předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Podle politiků je nutné přitvrdit v kontrolách obchodů a restaurací. Prý by vůbec neuškodilo, kdyby byly častější. "Pokud ty kontroly budou důsledné, třeba i za použití figurantů, jako to udělala vaše televize, tak prostě věřím tomu, že si to obchodníci nedovolí," připustil Vít Rakušan, předseda STAN.

Za rok 2019 Česká obchodní inspekce udělala zhruba 450 kontrol s figuranty, tedy osobami mladšími osmnácti let. "Alkohol prodali anebo podali prodejci v 75 procentech případů," uvedl do situace Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI.

"Pokud jde o tvrdý alkohol, kdyby byly specializované prodejny, jako je to třeba ve Finsku, tak by ta kontrola byla mnohem jednodušší," nebojí se jít ještě dál poslanec Tomáš Vymazal (Piráti).

Podle některých by pomohla i větší prevence. Na tu by se kromě rodičů měly zaměřit i ve školách. "Mluví se tam o konopí, mluví se tam o extázi, mluví se o pervitinu, ten alkohol se jakoby zmíní, že je to taky droga, ale už nikdo neřekne, je to je ta droga, se kterou tu máme největší problém," dodal Tomáš Vymazal.