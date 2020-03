Děti si bez problémů mohou koupit alkohol. Odhalila to skrytá kamera

Televizi Nova se nedávno pomocí skrytých kamer podařilo natočit, jak je pro mladistvé snadné koupit u nás alkohol. Trvalo jim to pouhé dvě minuty.

Pardubice, Praha, Cheb a Kladno. Čtyři města a čtyři nezletilí figuranti. Pokud by se skutečně chtěli napít alkoholu, nic by jim v tom nezabránilo.



"Je mi šestnáct a prodávají klidně od patnácti i mladším,“ uvedl šestnáctiletý figurant z Pardubic.



"V dnešní době není tak těžké se dostat k alkoholu,“ řekl sedmnáctiletý figurant z Prahy.



Televize Nova natočený materiál den poté předala České obchodní inspekci. Ta slíbila, že v nejbližší době jednotlivé případy prošetří.



Záběry šokovaly i politiky. Nutností je podle nich okamžitá změna.



"Je tady ta hrozba sankce a kontroly, ale budeme se tomu muset ještě nějakým způsobem více věnovat než doposud,“ informoval premiér Andrej Babiš.



"Pokud mu ho nějaká prodejna nebo restaurace prodá, tak by se ta restaurace měla třeba i zavřít,“ dodal poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Přitom alkohol podle lékařů může u dětí narušit vývoj mozku. Extrémně náchylné jsou děti i k závislosti.

"Náš mozek je dospělý až někdy po dvacátém roce a jestliže někdo do toho bouřlivého rozvoje mozku přileje alkohol, tak samozřejmě to bouřlivé vytváření sítí nefunguje tak dobře, jak by mělo. Ty děti potom zaostávají ve škole,“ uvedl psychiatr Karel Nešpor.

Podle odborníků je nutné do boje proti alkoholu u nezletilých zapojit více rodiče a také školy.