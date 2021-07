Jak to bude s návratem dětí do škol? Jasný plán pro podzim zatím chybí

Rodiče i školy si budou muset na podmínky, za jakých se v září děti vrátí do lavic, ještě počkat. Opatření budou známá nejdříve v polovině prázdnin. A jasné zatím není ani to, jak se děti budou testovat. Opozice se tak bojí toho, že se nestihnou vysoutěžit potřebné testy.

Kde si roušku nasadit nebo jestli si ji do školy od září vůbec brát. A zda se připravit i na další hygienická pravidla. To jsou otázky, na které žákům ani školám zatím nikdo nedokáže odpovědět. Nezměnilo to ani středeční jednání sněmovních výborů.

"Apeloval jsem na ministerstvo zdravotnictví, aby ta další režimová opatření do konce července stanovilo," zveřejnil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

"Kolegové od paní hlavní hygieničky na tom pracují. Ta situace se za ty dva, tři týdny posune a pak podle toho vyhodnotíme ty potřeby," reagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podobné je to i s testováním. Plán má ministerstvo zdravotnictví zatím jen na první týdny výuky. Školáky čekají v září tři plošné testy. Ty se pak ve školách, kde vyjde větší počet nakažených, mají opakovat. Jasný plán ale chybí.

"Je podle mě velmi důležité, aby ministerstvo zdravotnictví nejpozději na začátku srpna řeklo, jestli tedy budou potřeba testy i v dalších podzimních měsících, protože to soutěžení ze strany státních hmotných rezerv zabere nějaký čas," doplnil Plaga.

"Já už zase vidím, jak v září nebo koncem srpna budeme řešit, že se nepodařilo vysoutěžit ty testy," řekl člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Vlastimil Válek (TOP 09).

Opozici navíc vadí, že se ve školách budou používat jen antigenní testy. "Považuji za ohromnou chybu, že stát nedokázal zajistit vedle antigenních testů také PCR testování, které se nemusí dělat tak často," sdělil člen školského výboru Poslanecké sněmovny Martin Baxa (ODS).

A právě časté testovaní vadí hlavně dětem. Opozice se s vládou shodne jen na tom, že školy v září nesmí zůstat zavřené.



