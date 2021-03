Děti stále netuší, kdy se vrátí do škol. Čím dál víc rodičů uvažuje o odkladu

Původně měl Jirka nastoupit do školy už v září tohoto roku. I kvůli obavám z on-line výuky se ale jeho rodiče rozhodli počkat. "Prioritou bylo to, že syn není soustředěný, nedokáže dlouho vydržet u jedné činnosti. Distanční výuka by byla zrovna v jeho případě o to horší. Nevěříme, že by došlo k nějaké změně do září," popsala maminka Jitka Pítrová.

Naposledy se školy kvůli špatné pandemické situaci pro prvňáky zavíraly prvního března a vůbec není jisté, kdy znovu otevřou. Odklad kvůli nejisté situaci ve školství zvažuje i mnoho dalších rodičů.

"Rodiče přemýšlejí způsobem, že by rádi ještě nenastupovali do školy. Bojí se, že bude distanční výuka a že na tu první třídu budou sami. Je to rozhodně na místě, aby byly děti ve škole, zvlášť v první třídě. Je potřeba, aby paní učitelka viděla, jak dítě drží tužku, jak sedí, korigovala to," vysvětlila speciální pedagožka Martina Jarešová.

"My jsme o něco připravenější, než jsme byli loni, odklady školní docházky řešíme už od ledna," uvedla psycholožka Galina Jarolímková.

I díky tomu má Jirka odklad už v tuto chvíli potvrzený. Většina rodičů o něj ale bude žádat až během dubna - v době zápisů. Ministerstvo školství tak zatím větší počet žádostí nezaznamenalo. Podle resortu ve školce o rok déle v posledních letech zůstává asi 20 procent dětí. Přibývá ale rodičů, které chtějí odklad bezdůvodně.

"Tak čtvrtina dětí, jejichž rodiče požádají o odklad školní docházky, je zralá na tu školu a odkladu není potřeba," dodala Jarolímková.

Pokud jde takové dítě do školy o rok později, může u něj podle odborníků hrozit, že bude zbytečně zaostávat.

Děti nemohou na zápisy. Musí se přihlásit přes internet. Podívejte se na reportáž TV Nova: