Zpověď učitelky: "Děti lžou a chodí za on-line školu, problém jsou i rodiče"

Alžběta (jméno redakce změnila) učí angličtinu na základní škole a zároveň je třídní učitelkou sedmáků. Podzimní uzavření škol kvůli kritickému vývoji epidemie popisuje jako peklo. Našel se totiž velký počet žáků a někdy i rodičů, kteří ve složitých časech nechtějí spolupracovat, řekla TN.cz.

"Základem je přijmout myšlenku "Jaký rodič, takové dítě," domnívá se učitelka. Podle ní se snaží zvládat dálkovou výuku a chovat se vstřícně jen asi třetina až polovina dětí a vlastně i rodičů.

"Pak jsou tu šumáci. Všechno je jim jedno, ono to stejně nějak projde, vyšumí. A potom nebožáci. Ti nic nevědí a ani nechtějí. Asi ani nedokážou pochopit, a když pochopí, okamžitě zapomínají, protože to není důležité. Důležité je, že už musí na autobus za kamarády do většího města. Co doma? Je přece volno. Jejich rodiče se pak tváří, jako by je komunikace s učitelem obtěžovala," popisuje Alžběta s tím, že největší problémy jsou během on-line hodin. Její sedmáci už jsou dost velcí na to, aby byli sami doma. Často tak nejsou pod kontrolou a i ve svém pokoji mohou být "za školou".

"Na začátku každé hodiny se dělá normální prezence. A opravdu je to jako ve vtipech, které kolují po sociálních sítích. Můžeš si zapnout mikrofon? V chatu se objeví, že nefunguje. Ok, tak si zapni kameru. Tu nemám. Ale dobře, když píše, tak tam asi je. Otázka je, jak dlouho tam zůstane," pokračuje učitelka.

Aplikace, která se na její škole používá, umožňuje účastníky dálkové hodiny monitorovat v reálném čase. "Snadno tak zjistíme, kdo se po minutě odpojí, protože mu to padá, anebo to vypne naschvál," říká Alžběta. Dokonce není výjimkou, že žák zůstane připojený, ale odejde od počítače. Vyvolávání a dotazování ze strany učitele je pak naprosto marné. A i když u počítače zůstane, nemusí dávat pozor. Učitele opakované vysvětlování probírané látky nebo zadaného úkolu zdržuje.

"I když se nevěnují vyučování naplno, je to bez vzrušení, hanby. Zkrátka nic, žádná křeč. Oni vědí, že se jim nic moc nemůže stát," konstatuje učitelka, podle které se děti nezdráhají uchýlit se ke lži mnohem častěji než dříve.

Během internetových testů se dá snadno podvádět, ještě jednodušší je ale podvádění v domácích úkolech. Řada z nich se klasifikuje. Na škole Alžběty dočasně zrušili přímou výuku občanské nebo zdravotní výchovy, nahradily je právě známkované úkoly. "Klasifikované domácí úkoly chodí od dětí, které normálně skoro nic neumí, bez chyby. Tak jim dám jedničku a pozdravuju toho, kdo jim s tím pomáhal. V chatu se pak objeví, že nikdo," dochází jí trpělivost.

Kapitolou sama pro sebe jsou podle Alžběty omluvenky. Od rodičů spořádaných dětí chodí automaticky a včas, rodiče "lenochů", jak sama říká, na ně nedbají. Nezřídkakdy tvrdí, že jejich ratolest se vyučování zúčastnila, přestože školní aplikace na monitorování docházky dokazuje opak.

"Napsala jsem rodičům e-mail s vysvětlením, že i distanční hodiny patří do povinné školní docházky. Po hodinách a dnech vypíšu nepřítomnost. Uplyne 12 dní a nic se nestane. Znovu napíšu a už i telefonuju. Dozvím se, že manžel si to se synem vyřídil. Ale já jsem přitom rodiče žádala o ofocený omluvný list s omluvením konkrétních časů. V telefonu se ozve, že se on-line hodiny hrozně sekají a že matka viděla, že u toho seděl. Já mu věřím, tvrdí. A to je situace, kdy má hlavně chuť řvát," líčí útrapy, s nimiž se setkávají učitelé napříč Českem.

Po jednání ministrů školství Roberta Plagy (ANO) a zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z tohoto týdne se ale snad začíná blýskat na lepší časy. Plaga představil plán, podle kterého se začnou žáci a studenti vracet do lavic nebo poslucháren. Ve středu do nich znovu usedly první a druhé ročníky základních škol, příští středu to čeká maturanty (podrobnosti čtěte zde).

"Plaga říkal, že máme děti připravit pro život v 21. stolení, ani tak nejde o ty vědomosti, ale hlavně, aby se naučily pracovat on-line a být v kontaktu. Ten člověk vůbec neví, co říká. Třetina dětí nebude vůbec nic umět a ani pracovat na počítači. Umí s telefonem fotit a sdílet fotky, psát většinou sprostá slova, větu dohromady nedají. Ale jejich rodiče to mají taky tak," uzavřela s obavami Alžběta.

