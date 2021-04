Děti bez sportu trpí. Blatný ale o jeho rozvolnění nechce ani slyšet

Za návrat dětí ke sportu bojuje Národní sportovní agentura (NSA). A proto připravila ve spolupráci se zástupci sportovních svazů rozsáhlý manuál, který by měl sportování děti opět umožnit. Za jednu z priorit to považuje i premiér Andrej Babiš (ANO).

Děti už rok nemohou sportovat a kvůli tomu začínají tloustnout. Roční výpadek tak ovlivní celou jednu sportovní generaci. Iniciativa sportovních trenérů proto navrhuje co nejrychlejší návrat dětí ke sportu. V první fázi to znamená návrat k distančnímu tréninku, pravidelné testování a také kontrola trenérů.



Metodika vznikala tři týdny a jsou v ní popsané konkrétní kroky a postupy. "Bylo by to ve dvojicích, takzvaný distanční trénink, fotbalové hřiště, na které se vejde sto dětí, tak nám by stačilo, když tam bude dvacet dětí a každý bude mít sto metrů čtverečných na svůj tréninkový prostor," popisuje manažer rozvoje ledního hokeje Slavomír Lener.



Na tom, že návrat dětí ke sportu je klíčový, se shodují jak odborníci, tak široká veřejnost. "My bychom měli dělat všechno pro to, aby děti zažívaly radost. Aby měly to kamarádství a měly vztahy mezi sebou ve vítězstvích i v porážkách," myslí si bývalý fotbalista Pavel Horváth.



"Současná situace je velmi alarmující. Z hlediska nejen sociálního, psychologického a psychického rozvoje dětí, ale i z hlediska zdravotního a tělesného rozvoje," varoval lékař Jaroslav Větvička.



Bohužel názor většiny nesdílí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Považuje to zatím za rizikový krok. "Ve chvíli, kdyby se večer sešly děti z 10 škol a 50 tříd někde na florbalu na hřišti, tak to je celé na nic. Sportu si nesmírně vážím, budu ho podporovat, ale budu ho podporovat až v čase, kdy to neohrozí zhoršení stavu," řekl Blatný.



Rozhodnutí padne ve středu. Předseda Národní sportovní agentury představí metodiku hlavní hygieničce Pavle Svrčinové a ministru zdravotnictví.