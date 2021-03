Dětí v nemocnicích přibývá, častěji propuká i nebezpečný syndrom

Jen za únor bylo v Česku s covidem-19 hospitalizováno 381 dětí. V nemocnicích končí v poslední době stále mladší pacienti.

"Celkově je to více než 70 dětí týdně, z toho do čtyř let je zhruba 30 dětí," řekl televizi Nova Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Většina pozitivně testovaných dětí má lehčí příznaky. Horší průběh mají ty s chronickým onemocněním. "Už vidíme i příznaky, které se blíží dospělým, to znamená ztráta čichu, vysoké teploty, kašel," uvedla předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Na pediatrii v motolské fakultní nemocnici jsou v souvislosti s covidem aktuálně hospitalizovány čtyři děti. "Dvě děti z tohoto počtu mají akutní projevy infekce, mají akutní zápal plic, vyžadují i nějakou kyslíkovou podporu. A ty další dvě děti mají takzvaný PIMS," řekl Jan David z tamní pediatrické kliniky.

Právě PIMS-TS neboli multisystémový zánětlivý syndrom považují teď dětští lékaři za největší problém. Projevit se totiž může dva až čtyři týdny po prodělaní covidu-19.

"Velice často si rodiče ani nemusí uvědomit, že to dítě už bylo covid pozitivní a prodělalo tento typ virózy a najednou přijde multiorgánové selhání a život ohrožující stav," varoval pediatr Jaromír Vomáčka.

"My jsme se s tím stavem PIMS-TS setkali v listopadu, to bylo po té velké vlně podzimní infekce koronavirem a od té doby děti pořád přicházejí," podotkl Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Syndrom se projevuje vysokými horečkami nebo zánětem spojivek. Může ho ale provázet závažné poškození srdečního a cévního systému.

Podle předsedkyně sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové, přibývá dětí s vážnými příznaky covidu. Více je jich i v nemocnicích. Podívejte se na rozhovor: