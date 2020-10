Děti z doby koronavirové. Jaká opatření platí v porodnicích?

Kvůli koronavirové pandemii by některé maminky mohly mít z pobytu v porodnici obavy. Není to ale zapotřebí. Porodnice jsou v této nelehké době připraveny. Například v pražské podolské porodnici se testování pacientek stalo součástí každého dne. A jak by nemocnice postupovala v případě pozitivních testů na koronavirus? Pro takové případy mají vyčleněné prostory, a to od porodních místností až po pokoje. Zaměstnanci také mají veškeré ochranné pomůcky a dodržování bezpečnostních opatření je na prvním místě. Na výpověď zdravotní sestry Jany se podívejte ve videu.