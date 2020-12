Dětská dopravní nadace letos rozdala 395 000 korun 26 dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod

Za dvacet tři let svého působení rozdala již 12 milionů korun, které slouží zejména na podporu studia sirotků na středních a vysokých školách. Sirotky podporuje nadace opakovaně po celou dobu jejich studia, jeden sirotek může získat v součtu až půl milionu korun.



Podle statistiky Policie České republiky, která šetřila letos za jedenáct měsíců na 87 319 dopravních nehod, se počet usmrcených osob ve srovnání s rokem 2019 snížil o 15,1%, počet nehod pak o 11,9%. Při těchto nehodách bylo usmrceno 161 řidičů osobních automobilů, 61 spolujezdců v osobním vozidle a 57 motocyklistů. „Letošní rok se situace na českých silnicích i díky pandemii značně uklidnila a po několika letech poprvé klesl počet fatálních nehod na českých silnicích. Přesto bohužel stále přibývají děti, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážná zranění nebo přišly o jednoho nebo oba rodiče. Jako maminka téměř sedmileté dcery i ředitelka společnosti, která letos prodá na 70 000 automobilů v rámci skupiny AURES Holdings, považuji za povinnost pomáhat dětem obětí dopravních nehod,“ uvedla generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, a předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace Karolína Topolová. Nejvíce nehod se stalo jako každým rokem v pátek (14 339 nehod), kdy se lidé vydávají na víkendy a často unaveni po celém pracovním týdnu příliš spěchají a nevěnují dostatečný pozor v dopravním provozu. Nejméně nehod pak bylo v neděli (8 885).



Letos nadace přijala celkem 26 oprávněných žádostí o finanční příspěvek a rozdělila mezi ně finanční pomoc ve výši 395 000 Kč. Výše příspěvku činí 30 000,- Kč pro vysokoškoláky sirotky, 15 000,- Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 20 000,- Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 10 000,- Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. „Letos je to poprvé po více než dvou desítkách let, kdy se při tradičním předávání příspěvků Dětské dopravní nadace nemůžeme společně sejít se všemi dětmi a studenty. Každý rok se těším, že se potkáme, a dělá mi velikou radost, když vidím, jak rostou v mladé a sebevědomé lidi, a jak se jim daří,“ doplnila Karolína Topolová, která s dalšími členy správní rady, místopředsedou Petrem Boldem, ředitelem Global Assistance Markem Jarošem, ředitelem Přerost a Švorc Liborem Přerostem a podnikatelem Vratislavem Kulhánkem, natočila video s přáním svěřencům nadace -







Pomoci Nadace již využily stovky dětí, které přišly o jednoho nebo dokonce oba rodiče při dopravní nehodě. Někteří z nich tak díky DDN získali až půl milionu korun, díky kterým mohli vystudovat a stát se úspěšnými lidmi. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut, získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO či bezplatně studovat na jazykové škole Confucius. Významným partnerem byl již druhým rokem také projekt Nebouram.cz, díky kterému si mohli účastníci moderní formou online testů ověřit kvalitu svých znalostí z oblasti silničního provozu a současně jsou motivováni k tomu, aby své vědomosti dále prohlubovali. Účastníci testů získávali body, které mohli proměnit v různé odměny. Nadaci tak v letošním roce přispěli za krátkou dobu 30 000 korun. Partnerem DDN je také prodejce luxusních talismanů do auta Moorys.cz, kdy 50 Kč z každého prodaného talismanu putuje právě na podporu sirotků. Tradičními přispěvateli jsou pak Global Assistance, který pomohl částkou 200 000 korun, nebo AAA AUTO.



Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla dětem již téměř 12 milionů korun, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod jak zažádat o příspěvek mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.