Dětská hřiště se v Česku začínají otevírat, rozhodnutí je na radnicích

Některá dětská hřiště se před pár týdny uzavřela. Většinou proto, aby se tam lidé neshlukovali. "Jakmile se hřiště otevřou, tak se naplní, je tam spousta lidí bez roušek, bez ochrany," popsal v půlce března starosta Severní Terasy v Ústí nad Labem Jaroslav Šimanovský.

Na řadě míst to ale nyní vypadá jinak než před 14 dny. Města začala s dezinfekcí a otevíráním. "Z 92 přerovských dětských hřišť zmizely cedule se zákazem vstupu a jsou opět přístupná veřejnosti. I nadále ale platí, že je nutné dodržovat platná nařízení, zachovávat hygienická opatření a chovat se vůči druhým ohleduplně," sdělila mluvčí města Přerov Lenka Chalupová.

Sportovní svazy vyzývají vládu, aby od úterý 6. dubna otevřela i venkovní sportoviště pro děti do 19 let. Ty by pak mohly po deseti začít s tréninkem. Počítá se i s antigenním testováním.

"Chtěl bych se vrátit na to hřiště už. Doma máme samostatný plán, ale na hřišti je to lepší, protože si můžeme kopat a být s kamarády," uvedl fotbalista Ramon Mencarini.

Manuál svazy vypracovaly společně s Národní sportovní agenturou.