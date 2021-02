Dětská lékařka si zoufá: České děti tloustnou a nesportují, je to rozklad

"Začínám pomalu ale jistě pociťovat beznaděj. Denně na preventivních prohlídkách pokládám otázku "Dělá aktivně nějaký sport?“ Odpověď je pokaždé stejná. "Ne, skončil. Teď nedělá už od března nic,“ stýská si dětská lékařka Tamara Polášková.

Situace začíná být podle odborníků doslova alarmující. "Dítě sedí, hledí před sebe, moc ho to nezajímá. Má dvě kila od jara navíc. Nezájem. Nula. Ve škole nebyli někteří skoro celý rok. Počáteční nadšení pak vystřídalo na podzim vystřízlivění, stesk po škole a kamarádech. Teď už jsou apatičtí. Je jim to jedno,“ popisuje Polášková.

Podle dětské lékaře je na vině právě to, že děti nyní nechodí do školy, učí se doma a sedí stále více času za počítačem. "Je to obrovský hazard s našimi malými/mladými. Nebo ne hazard. Je to jejich totální rozklad, a to ve všech směrech,“ uzavřela Polášková.

Řada rodičů si v tomto ohledu se svými dětmi neví rady a s dětskou lékařkou souhlasí. "Potvrzuji apatii a nezájem u dítěte, už si jako rodič pomalu nevím rady. Připadám si jako dráb, aby dítě šlo cokoliv udělat, tak musím vyvinout obrovské úsilí,“ postěžovala si na facebooku paní Monika.

Někteří však mají situaci pod kontrolou a se svými dětmi alespoň v omezeném režimu sportují. "Naše děti denně skáčou na trampolíně a chodí na procházky,“ popsala paní Tereza. "Snažíme se proti této situaci aktivně brojit v podmínkách, které jsou. Takže s dětmi chodíme bruslit, na dlouhé rodinné procházky a výlety do přírody. Využíváme různé nachystané bojovky,“ uzavřela další maminka Tereza.

