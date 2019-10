Náhražka mléka pro miminka obsahuje škodlivé látky, už ji stáhli z trhu

Organizace nechala v několika laboratořích otestovat celkem šestnáct náhražek mateřského mléka prodávaných v Německu, Nizozemí a Francii.

A v polovině z nich analýzy odhalily zbytkové množství aromatických minerálních olejů (MOAH). Z těchto "hříšníků" jsou tři k dostání v sousedním Německu. A podle ORF jsou dva z těchto tří výrobků k sehnání i v Rakousku.

Zpozornět by tak měli i čeští rodiče především z příhraničí, kteří jezdí na nákupy právě do těchto sousedních zemí. Konkrétně jde o tyto výrobky: Nestlé BEBA OPTIPRO PRE 800 g, šarže 91120346AA použitelná do října 2020, Nestlé BEBA OPTIPRO 1 800 g, šarže A5952275 s datem spotřeby 11. března 2020 a Novalac Säuglingsmilchnahrung PRE 400g, šarže 9098080621 použitelná do října 2020.

V první zmíněné dětské výživě laboratoře naměřily tři miligramy MOAH na kilogram, ve druhém výrobku to bylo 1,9 miligramu a v tom posledním 0,5 miligramu na kilogram výrobku.

Foodwatch uvádí, že oleje, které jsou potenciálně karcinogenní, se mohly do dětské výživy uvolnit z kovových obalů, ve kterých se směsi prodávají. Proto organizace doporučuje rodičům kupovat jiné, nekovové balení.

Mluvčí české pobočky Nestlé poslal na dotaz TN.cz následující vyjádření: "Pro Nestlé je kvalita a bezpečnost výrobků prvořadá, proto podezření z německého a rakouského trhu bereme se vší vážností. Chtěli bychom ujistit všechny rodiče, že uvedené výrobky kojenecké výživy splňují všechny stávající místní a evropské předpisy o bezpečnosti potravin a lze je bezpečně konzumovat. Testování, které jsme prováděli na našich kojeneckých výrobcích v EU v posledních letech, neprokázalo detekovatelné hladiny minerálních olejů. Chápeme, že zpráva organizace Foodwatch mohla vzbudit obavy rodičů a proto s ní budeme spolupracovat, abychom lépe porozuměli jejich zjištěním. Společnost Nestlé Česko předmětné receptury „Beba Optipro Pre, 800 g – receptura NWB128“ a „Beba Optipro 1, 800 g – receptura NWSB007“ na český a slovenský trh nedistribuuje. V ČR a SR nabízíme produkty s novou unikátní recepturou obsahující oligosacharidy," uvedl Robert Kičina.

Společnost Novalac nemá české zastoupení a na svých webových stránkách se k výsledkům testu organizace Foodwatch nijak nevyjádřila.