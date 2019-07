Dětský vláček usmrtil malého chlapce, po roce padlo obvinění

Po roce kriminalisté ukončili vyšetřování tragického případu, kdy v zábavním areálu v Šiklově Mlýně na Žďársku výletní vláček přejel a usmrtil pětiletého chlapce. Policisté obvinili jednoho člověka a také firmu. Mělo by se jednat o řidiče vláčku a zábavní areál jako provozovatele atrakce.

Je to přesně rok. Rodinný výlet do zábavního areálu Šikland 14. července se během pár sekund změnil v tragédii. Pod koly vláčku skončil pětiletý chlapec. "Oživovali ho 40 minut," uvedl očitý svědek tragédie.

"Zastavil na křižovatce, dával přednost protijedoucímu vozidlu a v tom okamžiku maminka s dítětem vystoupila z vláčku," popsal majitel zábavního parku Libor Šikl.

Stalo se to v místě, kde nebyla zastávka. Šlo hlavně o to, jestli řidič vláčku dával při jízdě dostatečně pozor a mohl vystupující maminku s dítětem vidět, včas zareagovat a předejít tak tragédii. Kriminalisté si při následném vyšetřování nechali zhotovit znalecké posudky z oboru dopravy, kde je zajímal hlavně technický stav vláčku. Vyslechli také desítky svědků. Teď vše skončilo.

"Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti fyzickou a právnickou osobu," sdělila mluvčí policie Dana Čírtková. Podle informací televize Nova obviněnou fyzickou osobou je řidič vláčku, právnickou pak zábavní park Šikland.

"O žádném pochybení nevím , protože řidič prostě dělal svoji práci. To, že někoho obvinili nebo tak, to je samozřejmé, někde to musí skončit," reagoval Šikl.

K soudu by se tragédie mohla dostat během několika měsíců. V případě odsouzení by řidič vláčku mohl skončit ve vězení až na 6 let. Provozovateli areálu hrozí vysoká pokuta, propadnutí majetku nebo dokonce zákaz činnosti.