Dětských gangů přibývá, bijí slabší. Psycholog vysvětlil proč

Pražská policie pátrá po skupině mladíků, kteří si vyhlédli svého vrstevníka a rozhodli se ho zbít a okrást. Policisté teď zveřejnili videozáznam a hledají svědky, kteří by útočníky pomohli vypátrat. Podobné napadání dětí skupinami vrstevníků teď řeší také policie v Ústí nad Labem. Od začátku roku se tam odehrálo už 10 útoků.

Stalo se to 17. dubna v Praze. Skupina mladíků si vyhlédla podobně starého chlapce a pronásledovala ho až ke stanici metra Nádraží Holešovice. Tam na něj všichni čtyři zaútočili a zbili ho skateboardovým prknem.

"Poté, co poškozenému uloupili dvoutisícovou hotovost, utekli mladíci neznámo kam. Kriminalisté museli prověřit desítky hodin záběrů, na základě tohoto vyšetřování se jim podařilo zajistit záběr, na kterém je zachycen jeden z hledaných mladíků," uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Pokud ho poznáte, volejte linku 158. Útočníkům hrozí až deset let vězení, pokud by se ale ukázalo, že jim ještě nebylo 18, mohli by dostat nanejvýš pětiletý trest vězení.

S podobně vážným problémem se teď potýkají kriminalisté v Ústí nad Labem. Od začátku roku řešili už deset útoků skupinek dětí nebo nezletilých na svoje vrstevníky.

"Ve většině případů dochází nejprve ke slovní rozepři, následně se může vystupňovat až do fyzického napadení," popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Mezi útočníky jsou podle policie často i teprve 14leté děti.

Skupinky často velmi agresivních dětí se pohybují v centru města. Kolemjdoucím buď nadávají, nebo si vyhlédnou oběť a tu okradou. "Je mnohem jednodušší najít si bezbrannou oběť, to jsou buď malé děti nebo starší spoluobčané, tam je to pseudovítězství dopředu jasné a ta parta se tou dynamikou ještě posiluje," vysvětlil psycholog Slavomil Fischer.