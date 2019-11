Devátý se skrýval v Polsku, StB zatím vyšetřovala sérii pumových útoků

Před 30 lety zbývalo do Sametové revoluce přesně 14 dní. Československá televize ale vysílala například kulturní program následujících dní. Podle historiků chtěl režim obyvatelům vyplnit volný čas, aby proti němu nemohli zbrojit. Skutečné události se odehrávají mimo média. Podle historiků se právě do médií dostalo pouze to, co neublížilo režimu. Třetího listopadu roku 1989 se lidé po celé republice bojí například bombových útoků.

Českoslovenští občané se budí do pátečního rána třetího listopadu 1989. Rudé právo píše o dlouhodobém výhledu republiky v oblasti zemědělství, a to až do roku 2005. Československá televize řeší kulturní program následujících dní.



Do Sametové revoluce zbývá přesně čtrnáct dní. Podle odborníků režim nepočítá s tím, že by měl v nejbližších dnech padnout.



Státní bezpečnost (StB) vyhlašuje celostátní pátrání po nezvěstném disidentovi, bývalém politickém vězni a nejmladším mluvčím Charty 77 Stanislavu Devátém. Ten byl odsouzen k 20 měsícům ve vězení za pobuřování.



Druhého listopadu, kdy se po něm začala shánět státní bezpečnost, už dávno nebyl v Československu. Do ilegality v Polsku utekl 17. září. "Byl jsem tam pod cizím jménem, myslím, že jsem se jmenoval Martin Novák. Měl jsem papír, kdyby mě sebrali, ale skrývat jsem se musel," vzpomíná Devátý.



"To bylo naprosto na denním pořádku, stejně tak byly na denním pořádku výslechy a vyšetřování lidí kvůli naprostým trivialitám nebo kvůli jejich činnosti," popsal tehdejší novinář Michael Žantovský.



Devátý se během ilegality v Polsku musel několikrát stěhovat, StB ho dokázala vystopovat i za hranicemi Československa. "Bylo to neuvěřitelné, bylo to třeba tak, že jsme prošli nějakým průchodem, vlezli jsme do auta, odjeli jsme pár kilometrů, zase jsme prošli nějakým průchodem zase do jiného auta. Poláci byli velmi konspirativní," přiblížil své skrývání Devátý.



Třetího listopadu občany děsí i pokračující vlna výhružek bombovými útoky. "Dne 3. listopadu 1989 v 11:30 hodin došlo v úschovně zavazadel na nádraží ČSD Hradec Králové k úmyslnému založení požáru pomocí časového zápalného systému ukrytého v jednom zavazadle," stálo v tehdejším záznamu.



"Bylo to pokračování série výbuchů, ať už povedených nebo nepovedených, které začaly v roce 1986 v Českých Budějovicích, kdy vybuchla obrovská puma před tehdejším výborem KSČ a vymlátilo to okna," osvětlil historik Libor Svoboda. StB během let vyslechla stovky lidí, útočníka anebo útočníky se nikdy nepodařilo dopadnout.