Dezinfekce lavic, zákaz svěcené vody i zpěvu. Kostely se připravují na bohoslužby

"Lidé už jsou poučení, že kdyby měli maličko příznaky, tak mají zůstat doma. A také i my kněží jsme kontrolováni jedenkrát týdně," popsal farář Ivan Fišar.

Kostely smějí pojmout maximálně 10 procent kapacity. Věřící si tak rezervovali místa předem na webech farností nebo přímo v kostele. Ostatní můžou sledovat průběh bohoslužby on-line.

V Ostravě je o velikonoční mše velký zájem, třeba v kostele v Mariánských horách už jsou pouze čtyři volná místa na nedělní bohoslužbu.

"Na ty bohoslužby, které jsou nejoblíbenější, tak tam to bylo zaplněné za jeden den a na zbytek to bylo za pět dní. Je to mnohem lepší než v loňském roce, kdy jsme slavili bohoslužby ve třech lidech," uvedl farář Petr Smolek.

A jiné to není ani v jiných městech. "On tam vždy stojí někdo od nás z farníků a kontroluje to, jestli jsou to ti lidé, kteří se přihlásili, že přijdou," vysvětlil premonstrát Marek František Drábek.

Jelikož se bohoslužby na Bílou sobotu odehrávají večer a končí v pozdních nočních hodinách, mají lidé výjimku ze zákazu vycházení až do půlnoci.

Městskou kapli, u které se mohou lidé zastavit a pomodlit se, mají v Přerově. Vznikla na zastávce autobusu v rámci oslav Velikonoc. Výzdoba zůstane na zastávce nejméně dva týdny.