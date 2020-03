Dezinfekční gely nekoupíte! Myjte si ruce mýdlem, radí pražští lékárníci

Přestože podle odborníků zatím není důvod k panice, lékárny a dokonce i drogerie hlásí, že nejenom gely nemají, ale také nevědí, kdy budou tyto produkty znovu k prodeji.

"Litujeme, dezinfekční gely nemáme a ani informace o doskladnění,“ slyšíme z každé pražské lékárny. Dokonce řetězec Benu lékáren, který má po Praze 44 poboček, tvrdí, že i když dezinfekční prostředky dodají ráno do prodejen, odpoledne mají zase prázdný regál.

"Jak je to aktuálně v našich lékárnách s počtem dezinfekcí vám nedokážu upřesnit, a to právě kvůli tomu, jak rychle se to vyprodává,“ tvrdí poradenská linka řetězce.

Proto si lidé začali v lékárnách antibakteriální gely objednávat předem. Pro ty ale lékárníci mají stejné prohlášení a to, že netuší, kdy roztoky do lékáren dorazí. Do té doby zákazníkům alespoň radí, aby si ruce často a důkladně umývali mýdlem v teplé vodě.