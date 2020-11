Diego Maradona skončil v nemocnici! Čeká ho operace mozku

Informace o Maradonově hospitalizaci a následné operaci potvrdil v úterý jeho osobní lékař Leopoldo Luque. Slavný fotbalista byl v pondělí přijat na kliniku v La Plata, odkud byl následně převezen na kliniku Olivos v Buenos Aires vzdálené asi 70 kilometrů.

Soccer great Diego Maradona will undergo surgery for a subdural hematoma commonly known as a blood clot on the brain his personal doctor says https://t.co/20sW2gyWp5