Díky "léku pro koně" měla aktivistka porazit covid. Zabral hned, prozradila

Na příběh Slovenky Pietruchové upozornil web Novinky.cz, detailně ho popsala i na svém facebookovém profilu. Bývalá ředitelka Odboru rodové rovnosti a rovnosti příležitostí slovenského ministerstva vnitra měla onemocnět na konci prosince.

Cítila se malátně a unaveně a přestože pracovala celý podzim z domova a vycházela ven minimálně, rozhodla se raději podstoupit antigenní test na covid-19. Ten jí vyšel negativně. "Ok, je to chřipka, řekla jsem si. U mě ale chřipka přejde za tři, čtyři dny a u tohohle stále nic. Jen jsem polehávala, muž mě zásoboval vitamínem D, C, B a zinkem, občas jsem si vzala aspirin," popsala nemoc Pietruchová.

"Když mi začala stoupat teplota, vzala jsem si dvě dávky ivermektinu a opravdu rychle se mi poté ulevilo," napsala. Antiparazitikum ivermektin doporučené pro koně se v zahraničí k léčbě covidu používá poměrně běžně, nedávno ho schválilo právě i Slovensko. Česko zatím vyčkává, řada lékařů je k jeho používání proti covidu skeptická.

"Člověk nemá co ztratit, zbralo to druhý den," sdělila Novinkám.cz Pietruchová. Její manžel je vystudovaný lékař a dle jejích slov jí sám doporučil aplikaci dvou dávek ivermektinu.

Po vyléčení si významná lidskoprávní aktivistka udělala test na protilátky, který jí vyšel pozitivní. Výsledky ukázaly, že prodělala covid a je ještě infekční. Totéž jí později potvrdila i její praktická lékařka.

Na základě své zkušenosti kritizuje plošné testování antigenními testy. "Z mého pohledu to nadělá víc škody než užitku. Negativní antigenní test mi dával falešný pocit jistoty, že mám pouze chřipku, takže jsem několikrát byla s mámou (v roušce), která bydlí s námi," dodala.

Ve čtvrtek dostala v Česku první pacientka lék bamlanivimab. Lék má zatím k dispozici pouze Thomayerova nemocnice: