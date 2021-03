Displej na rukávu? Žádné sci-fi, ale nová technologie. VIDEO

Po deseti letech experimentů, přišli šanghajští vědci z univerzity Fudan s pokrokovou novinkou. Dodnes jsme to vídali maximálně ve filmech, ale nyní je technologie na světě. Vědci vyvinuli textilii, která může sloužit jako zobrazení displeje telefonu. Speciální vodivé vlákno zvládne za pomoci elektrické energie vytvořit světelné pixely a umožňuje také jejich dotyk. Na to, jak to funguje se podívejte ve videu.