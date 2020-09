Distanční výuka dala zabrat rodičům i dětem. Uvažuje se o jejím návratu

Distanční výuka dala rodičům už na jaře hodně zabrat a teď se začíná mluvit o tom, že by se studium z domova mohlo opět vrátit. Vysoké školy v Praze už distanční výuku na příkaz hygieniků zavádějí a střední školy i druhé stupně základek to prý může potkat velmi brzy.

Podle celostátního průzkumu byli rodiče s distanční výukou na začátku jara spokojeni. S prodlužující se dobou domácí výuky už ale byli spokojení méně. "V rodinách se více objevovaly hádky s dětmi, zejména s dětmi na prvním stupni, kde se s nimi rodiče víc učili. Takže to může navyšovat stres v rodině a působit problémy," vysvětluje sociolog Daniel Prokop.

V Plzni si vlastní průzkum udělal magistrát. Vyplývá z něj, že distanční výuku podle rodičů zvládlo osmnáct škol z šestadvaceti. Ne všechny školy ale od rodičů dostaly kladné hodnocení. "Konkrétně osm jich nedopadlo dobře a výsledky byly doručeny na ředitelství škol, aby mohla být zjednána náprava," uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Plzeňský magistrát proto ve školách zavedl jednotný systém. Chaos v komunikaci ale komplikoval výuku po celé republice. Rodiče si stěžovali hlavně na roztříštěnost systémů.

"Ředitelé škol zhruba ve třetině případů nechali organizaci na učitelích. Ti si každý volili jinou komunikační platformu a každý z nich k tomu přistupoval jinak," říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle České školní inspekce by teď školy měly být na výuku na dálku lépe připraveny než jaře. Rodiče dětí, které zůstávají doma, mají nárok na ošetřovné. Čerpat ho ale mohou maximálně devět dní na děti ve věku do deseti let.