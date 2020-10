Distanční výuka přivádí rodiče k šílenství. Hlavně ty s prvňáčky

Lidé se na sociálních sítích shodují v tom, že nejhůř jsou na tom rodiče prvňáků. Ti nemohou spoléhat na to, že se dítě zvládne už učit samo – často neumí vůbec pracovat s počítačem a zadání od učitelů si samo nepřečte.

"Já jsem zoufalá z pohledu na obě dcery, které se nechtějí učit on-line. Ani se jim nedivím, jestli jste to ještě někdo nezkusil, sedněte si na hodinu s děckem k on-line hodině a potečou vám za chvíli nervy," svěřila se na facebooku uživatelka Petra.

"Sedím u prvňáčka a nevím, jak mu poradit, jak správně psát, když mu to nejde," přiznal na facebooku uživatel Radek. Ostatní přispěvatelé se shodli, že vyšší ročníky obvykle distanční výuku zvládají lépe. V ještě horší situaci jsou rodiny, kde je dětí víc a každé v jiné třídě.

Lidé se shodli také v tom, že ne všichni rodiče mají na domácí vzdělávání dětí kapacitu nebo schopnosti. "Ne každý rodič má nervy, čas a sílu, proto taky vzniklo povolání učitel," tvrdí uživatelka Denisa.

Podle přispěvatele Járy mají výhodu ti rodiče, kteří si mohou vzít ošetřovačku, dovolenou, nebo pracují z domova. Sám je aktuálně v nové práci a být doma s dětmi nemůže.

"Takže co jiného zbývá, otravovat celou rodinu po dobu práce a pak po práci pozdě odpoledne usednout k úkolům, kterých není málo. Tedy gratuluju rodičům, kteří mohou pracovat z domova či jsou na dovolené, ale jsou i jiné rodiny, kde musí pracovat oba rodiče!" napsal na facebook.

Lépe jsou na tom také rodiče, kteří do práce nemusí každý den, jako například paní Eva. Redakci TN.cz popsala, jak distanční výuka probíhá u ní doma. Pochvaluje si zejména přístup učitelky, která, ačkoli má tři roky do důchodu, dělá maximum pro to, aby on-line výuku zvládla jak ona, tak děti. To zdaleka není běžným jevem.

"Učitelky to zvládají hůř než děti. Naše učitelka je stará škola, s počítačem neumí, ale učí se. Ráno odučila dvě hodiny, ale ukousla si čas odpoledne, ve tři hodiny nám psala e-mail, že udělá zkušební spojení, a to už věděla, jak ty děti instruovat, a to fungovalo skvěle," pochvaluje si přístup školy paní Eva. Její dcera chodí do druhé třídy školy s rozšířenou výukou jazyků na Praze 4.

Jeden z rodičů se dokonce nabídl, že učitelku technicky dovzdělá, což umožnilo okamžitý hladší průběh výuky. Ta začíná vždy v osm ráno a pokud se jí dítě nemůže zúčastnit, musí dodat omluvenku, jako kdyby chodilo do školy.

U dcery paní Eva musí podle svých slov ze začátku sedět, než si školačka osvojí nový styl výuky. Žáci dostávají klasické diktáty, počítají ze sešitů a různé doplňující kvízy a úkoly. Opačnou zkušenost má paní Kristýna.

"Učitelé z boleslavské školy se s tím trochu perou. Výuka na dálku jim dělala problém už na jaře, posílali hrozně zmatečná zadání, kolikrát jsem si ho sama musela několikrát přečíst, než jsem ho holce mohla vysvětlit. Zatím to nevypadá o moc jinak ani na podzim, techniku přitom dostupnou mají. Přijde mi, že například úkoly ani nekontrolují," vyjádřila se pro TN.cz.