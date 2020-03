Distributor: Nedostatek respirátorů způsobilo Babišovo rozhodnutí!

Za nedostatek respirátorů pro zdravotnická zařízení může prý špatné rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyplývá to z rozhovoru s jedním z distributorů ochranných pomůcek pro portál Neovlivní. Distributoři totiž po vydání mimořádného opatření nemohli dodávat respirátory přímo nemocnicím.

Rozhodnutí o centralizaci nákupů respirátorů a omezení možností prodeje může být jedním z důvodů nedostatku ochranných pomůcek v českých nemocnicích a dalších zdravotních zařízeních. Distributoři totiž na základě mimořádného opatření ze začátku března nemohli dodávat potřebné zásoby přímo na potřebná místa.



“Centralizovali jsme nákup veškerých zdravotních prostředků a jejich distribuci na ministerstvu zdravotnictví,“ prohlásil 6. března premiér Andrej Babiš (ANO).

Ten den také vyšlo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. “Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání mimořádného opatření prodávat všechny osobní ochranné prostředky třídy FFP3 jiným osobám, než jsou Česká republika a její organizační složky a osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením,“ stojí v mimořádném opatření. Jeho celé znění si můžete přečíst zde: Mimořádné opatření k prodeji respirátorů [pdf]

Mezi organizační složky státu patří různé úřady, ústavy a správy, dále pak hasiči, policie a krajské hygienické stanice. Nemocnice spadají pod samosprávné celky.

Anketa Souhlasíte s omezením prodeje respirátorů? Ano, je to prevence kupčení 70 116 hlasů Ne, narušuje to trh a zásobování 30 50 hlasů Hlasovalo 166 lidí.

“I když to po nás nemocnice chtěly, nesměli jsme jim nic dodat. Nastala paradoxní situace: měli jsme dostatek respirátorů a obraceli se na nás a na další distributory bohatí Číňané, aby je nakoupili zpátky. My jsme jim je neprodali, takže jsme nevyvezli nic, protože jsme to měli připravené právě pro české nemocnice,“ popsal distributor v rozhovoru pro portál Neovlivní



“V tomhle případě prostě jeden velký macho řekl, že se to udělá centrálním nákupem, a to byl konec. Premiér svým rozhodnutím zničil trh a distributoři logicky přestali respirátory shánět. Přece si nebudou dělat zásoby, když je nemají kam dodávat. Nebudete kupovat něco pro trh, když ten, kdo ho řídí, řekne, že si to celé zařídí sám,“ doplnil.



Podívejte se na reportáž televize Nova k povinnosti nosit ochranu dýchacích cest na veřejnosti: