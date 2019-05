Dítě Harryho a Meghan je na světě už dva týdny! Princ se prý prořekl

Meghan porodila už před dvěma týdny! Zpráva se šíří internetem rychlostí blesku a přiklání se k ní víc a víc fanoušků královské rodiny. Důvodem ke spekulacím byla věta prince Harryho, který řekl, že děti se už během dvou týdnů dokážou tolik změnit. "Moment, moment," zpozorněl jeden z fanoušků na sociální síti. "Během dvou týdnů? Nenarodilo se snad dítě v pondělí? Princ Harry se podle mě právě prořekl," znělo z twitteru

A podobných výroků byly desítky. Sociálními médii se tak začaly šířit spekulace, že baby Sussex je na světě mnohem déle, než tvrdí pár. "Odpovídala by tomu i jeho velikost," myslí si další z fanynek. "Takhle čerstvě narozené dítě nevypadá," je přesvědčena.

A slip of the tongue hey Harry? Royal baby been here 2 weeks? Just as I thought #RoyalBaby