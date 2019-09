Dítě v ohrožení: Bára (12) se nevrátila ze školy, ve skříňce nechala vzkaz!

Policisté v režimu dítě v ohrožení pátrají po 12leté Báře Lejskové, která nepřišla v úterý ze školy v pražských Stodůlkách domů. Ve skříňce nechala vzkaz, že už se nikdy nevrátí. V minulosti se prý svěřila, že kdyby utekla, schovávala by se ve křoví a živila se ovocem.

Dívku naposledy viděli spolužáci ve školní jídelně na obědě, odkud měla odejít s tím, že jde na hřiště. Tam už ale zřejmě nedorazila a rodičům se celé odpoledne neozývala, proto se obrátili na policisty. Ti okamžitě rozjeli rozsáhlé pátrání.

"Policisté prověřili jak školu, tak i její okolí, příbuzné dívky, nemocnice a podobně. Během tohoto prověřování našli v její skříňce vzkaz, kde dívka napsala, že už se nikdy nevrátí," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Ve středu dopoledne proto policie vyhlásila po dívce pátrání v režimu dítě v ohrožení.

Bára měla v minulosti prohlásit, že pokud by utekla, schovávala by se ve křoví a živila se jablky a špendlíky. Podle policie by se mohla zdržovat také v nákupních centrech, která prý ráda navštěvovala.

Dívka měří 153 centimetrů, má hubenou postavu, středně dlouhé hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed a modré oči. Špatně vyslovuje sykavky, kromě češtiny mluví anglicky a španělsky. Poznávacím znamením může být drobná jizva na bradě a na pravém lokti.

Naposledy na sobě dívka měla modrozelenou sportovní bundu, modré džíny a modré tenisky s bílou gumovou špičkou a barevnými hvězdami po stranách. Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde by mohla být, kontaktujte policii na lince 158.