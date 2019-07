Dítě padalo ze 6. patra. Dramatická záchrana se podařila natočit

Tříletý chlapec, který v Číně spadl z šestého patra, měl obrovské štěstí. Malého chlapce, visícího z balkonu, si všimli lidé, kteří velmi rychle zareagovali a pod balkonem roztáhli deku, do které dítě zachytili. Chlapeček nemá jediné zranění.

Teprve tříletý chlapec se zoufale snažil vyškrábat na balkon. Dítěte, které viselo v šestém patře, si naštěstí všíml Jen-chuej. "Podívala jsem se nahoru a tam viselo malé dítě. Utíkala jsem pod dům, abych ho chytila. Chtěla jsem ho chytit do rukou, ale došlo mi, že to by se nemuselo podařit," řekla svědkyně Jen-chuej Čuová.



Jen-chuej běžěla spolu s ostatními lidmi pod balkon. Je jasné, že dítě nemělo šanci vyšplhat zpátky do bezpečí a jeho pád byl nevyhnutelný. Chlapečkovi rychle došli síly a zhruba po čtyřech sekundách se pustil.

Díky duchapřítomnosti kolemjdoucích se dítě podařilo zachránit. Pád ze šestého patra přežilo bez jediného škrábnutí. "Přinesla jsem deku a spolu s ostatními jsme ji drželi a pořád sledovali to dítě. Jediné, na co jsem v tu chvíli myslela, bylo, aby deka náraz vydržela a dítě jsme dostali do bezpečí," řekla Jen-chuej.

Chlapce odvezla sousedka do nemocnice, kde lékaři potvrdili, že je zcela v pořádku. Díky správkyni rezidenčního domu, ostraze a dělníkům, kteří právě u domu opravovali kanalizaci, se chlapec podruhé narodil. "Přiběhl jsem pomoct s dekou. Jen o malou chvilku později chlapec spadl. Všechno se to stalo hrozně rychle," popsala Čou Siao-po.

Drama se odehrálo ve městě Čchung-čching na jihozápadě Číny. Chlapeček zůstal sám doma poté, co jeho babička odešla kolem čtvrté hodiny odpoledne na nákup do nedalekého obchodu. Chlapec ji hledal a vlezl na balkon.