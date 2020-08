Dítěti uvízla hlava v zábradlí. Zachránit ho museli až hasiči

Podobný výjezd hasiči na východě Čech pravděpodobně léta neměli. Stalo se to na schodišti jednoho panelového domu. Nikoho v tu chvíli nenapadlo, že když to jde tam, nepůjde to nakonec zpátky. Chlapečkova hlava ale nečekaně uvízla v kovovém zábradlí.

Ženy, které dítě doprovázely, začaly mít strach, aby se neudusilo, a tak zavolaly hasiče. Celá akce nakonec trvala pouhých pět minut. Zachránci měli k ruce hydraulický rozpínák, který se zejména používá při dopravních nehodách k vyprošťování zraněných z vraků aut.

Hasiči kov mírně roztáhli a chlapec mohl prostrčit hlavu zpátky. Dítěti se nic nestalo, a nakonec i slíbilo, že už to víckrát neudělá. Poškozené není ani zábradlí.

Podobná akce se stala před lety a Karlovarsku. Na balkónu domu v Ostrově uvízl dokonce dvouletý chlapec. Na tísňovou linku kromě rodičů volali i vyděšení svědci, kteří uvězněné dítě v zábradlí viděli z chodníku před domem.

Naopak velmi často hasiči vyjíždějí k lidem, kteří si do zábradlí strčí nohu a nemohou ji vytáhnout. V takovém případě je nejúčinnější kůži namazat, aby dobře klouzala. Hasiči už v minulosti použili třeba hydraulický olej nebo obyčejné sádlo.