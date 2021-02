Vládní vysvědčení: Premiér není premiant a Plaga je rád, že prospěl

Už to bude téměř rok, co vláda v Česku kvůli koronaviru vyhlásila poprvé nouzový stav – platit začal 12. března 2020. Ani po té době ale nemá Česká republika v boji s epidemií vyhráno. Redakce TN.cz tedy nechala čtenáře oznámkovat jednotlivé ministry, jak si za tuto dobu vedli. Podívejte se na vládní vysvědčení.

Noční zákaz vycházení, nošení roušek v MHD, omezování podnikatelských činností, uzavření škol. To je jen malý výčet toho, čím si Česká republika za poslední rok prošla. Nynější nouzový stav platí nepřetržitě od 5. října a skončí v neděli 14. února. Podle známkování diváků TN.cz si vláda v boji s epidemií nevede úplně úspěšně.

1. Andrej Babiš (ANO) - předseda vlády



Průměrná známka: 3,49

Nejčastější známka: 5

Pomyslný předseda třídy je často terčem kritiky veřejnosti i ostatních politiků. V poslední době mu nepřidávají ani problémy s dodávkami vakcín. Podle opozice jsou nařízení přijatá vládou často chaotická. Premiér sice dle svých slov "zachránil tisíce mrtvých," ale nezachránil sám sebe od špatné známky. I přesto ale má nejlepší průměr z celé třídy a to 3,49. To ale pořád stačí jen na dostatečnou.

2. Jan Blatný (ANO) - ministr zdravotnictví

Průměrná známka: 4,15



Nejčastější známka: 5

Třetí ministr zdravotnictví za poslední rok. Pozornost na sebe Blatný v poslední době přitáhl třeba kontroverzními výroky, v nichž podle některých expertů zpochybňoval oběti covidu-19 v Česku. Následné zmatky kolem očkování mu také příliš nepřidaly. S průměrem 4,15 měl Blatný co dělat, aby se z něj nestal třídní propadlík.

3. Jan Hamáček (ČSSD) - ministr vnitra

Průměrná známka: 3,49



Nejčastější známka: 5

Ani legendární červený svetr nepomohl vicepremiérovi a předsedovi ČSSD k lepší známce. S průměrem 3,49 se sice vyrovnal premiérovi, ale zpoza jeho stínu se na premiantské výsluní nedostal. Výrazné tváři pandemie nepomohl k lepší známce ani boj o návrat středoškolských studentů do škol.

4. Karel Havlíček (za ANO) - ministr průmyslu a obchodu/dopravy

Průměrná známka: 3,98

Nejčastější známka: 5



Ministr na roztrhání. Tak by se dal popsat Karel Havlíček, který pendluje mezi ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a obchodu. Sezení na dvou židlích mu zřejmě podle diváků moc nešlo, protože s průměrem 3,98 si jasně vysloužil dostatečnou.

5. Alena Schillerová (za ANO) - ministryně financí

Průměrná známka: 3,69

Nejčastější známka: 5



Strážkyně státní kasy byla za poslední rok často terčem kritiky. Schodek státního rozpočtu byl v loňském roce rekordních 367,4 miliard korun. K plánovanému schodku půl bilionu korun tedy nedošlo a možná i to zachránilo Schillerovou před nedostatečnou. S průměrem 3,69 se řadí hned za premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka a také dostává dostatečnou.

6. Jana Maláčová (ČSSD) - ministryně práce a sociálních věcí

Průměrná známka: 3,91

Nejčastější známka: 5



Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová v uplynulém roce několikrát konfrontovala Alenu Schillerovou kvůli bonusům, příspěvkům a podporám. Rouškovné ve výši pět tisíc korun bylo podle opozice pouze uplácení důchodců. Přesto v lednu prosákly informace o možném druhém rouškovném. Ani to ale Maláčové nepomohlo a s průměrem 3,91 má regulérní čtyřku.

7. Robert Plaga (za ANO) - ministr školství

Průměrná známka: 4,17

Nejčastější známka: 5

Návrat žáků a studentů do škol, to je palčivé téma posledních dní. Robert Plaga oznámil, že i přes konec nouzového stavu děti do škol nepůjdou. Za poslední rok tak byli žáci a studenti ve školách pouze několik týdnů. Ministr školství dopadl paradoxně nejhůř ze všech hodnocených ministrů. S průměrem 4,17 se ocitl na chvostu vládní třídy a může být rád za dostatečnou.