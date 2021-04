Divačka Výměny manželek poslala na opravu zámku Stropnickému 300 tisíc

Speciální díl Výměny manželek, kde se s osmičlennou rodinou prohodil pár Matěj Stropnický a herec Daniel Krejčík, sklidil velmi pozitivní reakce. Ještě měsíc a půl po odvysílání chodí páru různé reakce, a dokonce i finanční pomoc na jejich zámek Osečany, který se rozhodli zrenovovat.

Podle páru jim přišly až statisíce reakcí. Některé ale byly větší, než by vůbec kdo čekal. "Dobrý den, zavolejte mi na telefon. Zdraví Naděžda H. z Prostějova," stálo v krátkém e-mailu. Řekli byste si, že na to Matěj Stropnický nebude reagovat? Omyl. Volal a nikdo to nezvedl, tak odpověděl, poslal své telefonní číslo a paní se ještě ten večer ozvala.

"Byla to starší paní, která mě zasypala vědomostmi, co si o našem zámku dohledala," napsal na svůj facebookový profil Matěj Stropnický. Pak ale prý prozradila pravý důvod svého telefonátu. "Maminka emigrovala, v USA se vdala a ona i otčím už zemřeli. Před pár měsíci mi umřel i manžel a děti nemám," svěřila se se svým příběhem.

To ale nebylo vše. "Z dědictví, co jsem získala, bych vám chtěla přispět na zámek. Chci, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, co po mně zbude. Tak okolo čtvrt milionu," dodala. "Na dálku jsem se uklonil a nabídl, že mám zrovna před sebou rozpočet na zastřešení věže za 309 431 korun. Ona si to zapsala a řekla, že se ozve," popisuje Stropnický.

Že by se paní skutečně ozvala, už nečekal. "Často volají různí lidé, vesměs milí, hodně věcí pak ale vyšumí. Jenže já jsem se ráno probudil a peníze byly na zámeckém transparentním účtu," neskrýval radost bývalý politik. Dodal, že odpověděl úplně na každý dopis i e-mail.

"S paní Naděždou jsem mluvil už i osobně a do Prostějova touto cestou posílám velký dík," zakončil na sociálních sítích tento příběh. Za rok, co transparentní účet na opravu zámku mají, jim tam lidé přispěli celkovou částkou téměř dva miliony korun.

Rozhodně to ale není první dojemná reakce na tento díl Výměny manželek. Stropnického partner Dan Krejčík na deset dní zastával roli matky a staral se o šest děti. Ve Výměně si i posteskl, že by jednou moc rád měl dítě v péči a v pořadu dokázal, že na to má. Děti zvládl na jedničku a ty si ho zamilovaly a nechtěly, aby odjel.

Po odvysílání dílu mu ale napsala holčička z dětského domova, že ona by k nim ráda šla, takže když se domluví s tetami, že by to snad i šlo. "Ať sem napíši cokoliv, nebude to ani ze setiny tak silné jako to, co se teď ve mně děje," napsal na sociálních sítích Krejčík. Jak se situace vyvíjí, prozradit nechtěl.

