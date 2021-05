Divadla a kina se otevřou 24. května. Ministr sliboval jiné datum, stěžují si

Od pondělí se v Česku otevřou muzea a památky i v krajích, kde dosud nebyly přístupné. Divadla a kina navštívíme podle ministra Arenbergera nejdříve 24. května. Představení by se po rozvolnění měla hrát v omezeném režimu. V hledišti by mělo být jen 50 procent diváků a všichni s negativním testem.

Divadla, kina a nejrůznější kulturní vystoupení jsou bez diváků už několik měsíců. A vypadá to, že si na otevření ještě chvíli počkají. "První rozvolňování, a myslím si, že vcelku významné, by mělo začít už 24. května, pokud by se epidemická situace výrazně nezhoršila," oznámil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Jenže ještě ve středu ministr na schůzce prý sliboval jiné datum. "Z té včerejší schůzky vyplynulo, že to rozvolňování nebo to, že nám ministerstvo pustí diváky alespoň v nějaké míře do našich institucí, se stane už od 17. května," postěžoval si předseda Asociace nezávislých divadel Štěpán Kubišta.

"Oblast kultury byla na začátku pandemie zavřená jako první a teď to vypadá, že bude otevřená jako úplně ta poslední. Pro nás jako umělce to může být fatální," obává se zpěvačka Zuzana Mimrová.

Divadla po celé České republice kvůli dlouhodobému uzavření musela zrušit několik tisíc představení. "My jsme v loňském roce museli zrušit skoro 700 představení, no a v letošním samozřejmě přibývají další stovky," prozradil ředitel Národního divadla Jan Burian.

"Věříme, že teď s příchodem jara, tepla a sluníčka už ten vir nějak zmizí a zemře a my začneme zase žít," neztrácí naději herec a zpěvák Jiří Macháček. Podle ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se na kulturu v Česku zapomíná, a tak se rozhodl kolegovi ze zdravotnictví trochu pomoci a vypracoval plán na uvolnění kultury.

"Přišli jsme s vlastním návrhem, který jsme v minulém týdnu odeslali ministerstvu zdravotnictví a ve kterém jsme předložili určitou podobu toho uvolňování," řekl ministr kultury. Ještě večer se prý sejde s ministrem zdravotnictví, aby rozvolňování v kultuře doladili.

Jak vidí nejistotu ohledně otevření kulturních domů dramaturg divadla Husa na provázku Martin Sládeček, si poslechněte ve videu: