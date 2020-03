Divadla mohou zaniknout! Na situaci v ČR reaguje známý režisér

Většina divadel zrušila až do odvolání kvůli šíření COVID-19 v České republice veškerá svá představení. Umělci teď řeší otázku, kdo jim nahradí ušlý zisk a zda mají vracet peníze divákům za zrušená vystoupení.

Situaci na twitteru okomentoval novinář Ondřej Kundra, podle kterého by lidé neměli vracet divadlům či koncertním sálům prodané lístky a chtít po nich peníze zpět. Tímto způsobem by podle něj divadlům velice pomohli.



Vůči tomu se ohradil novinář a stand-up komik Miloš Čermák. "Nesmysl. My na naše představení vracíme peníze za lístky prodané přes náš rezervační systém automaticky. Vztah s diváky není založený na jednom milodaru,“ napsal na twitter.



Na Čermákův názor zareagoval zase režisér Jan Hřebejk. "Ona je trošku jiná situace dvou standupových herců, hrajících v nájmu jednou za dva měsíce a jiná bude v divadlech, kde se hraje denně. Je tam nejen herecký soubor, ale také zaměstnanci, kteří berou plat, platí se zálohy na zdravotním a sociálním, zálohy na daně, DPH a podobně,“ odpověděl Hřebejk.





"Chápu, že veřejnost má dojem, že ostatní řeší reálné problémy a divadla pouze peníze. Bohužel tato profese není pouze zájmová činnost a herci si teď skutečně neužívají volna. Buďme proto solidární. Lidé sice přijdou kvůli zrušenému představení o pár desítek korun, ale některá divadla mohou také úplně skončit," uvedl na dotaz TN.cz Jan Hřebejk.



"Problém této epidemie se snažím chápat celostně. Nevidím riziko v nemoci samé, což nechci bagatelizovat, ale v souvislosti s tím, že vznikne přetíženost zdravotnických zařízení. Mohou na to doplatit především lidé, kteří přestože virus nemají, tak zemřou,“ dodal Hřebejk.



Některá divadla však lístky za představení nevrací, ale informují o změně termínu, jako je tomu i v případě Divadla Na Jezerce. "Přesouváme plánovaná představení DNJ, která se měla konat v období od 10. 3. do 17. 3. (včetně), na nové termíny. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti,“ stojí v oficiálním vyjádření divadla na webu.



Zrušení jednotlivých představení se podepisuje nejen na rozpočtu divadel, ale také na osobním rozpočtu herců. Proto mnoho z nich řeší otázku, kdo jim nahradí ušlý zisk.



"Tuto situaci právě řešíme a je to v jednání. V pátek bude na ministerstvu kultury aktuální schůze, kde by měli jednat o těchto tématech, uvedla v týdnu tajemnice Herecké asociace Martina Němečková.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek posléze slíbil pomoc kulturním institucím, které přímo nezřizuje, tedy od soukromých divadel až po festivaly.



Přestože se ruší společenské akce i různá představení, závažnost celé situace si někteří uvědomují.



"Ráno jsem se po přečtení státní vyhlášky zhrozila. "Takže nám zruší přehlídky i divadlo? To jako vážně?“ Pak jsem se zastyděla. Kolik tatínků a maminek teď musí řešit problém, jak následující dny uživit svoje děti, když nemohou jít do práce. Je mi to strašně líto,“ napsala na instagram zpěvačka a modelka Eliška Bučková.

