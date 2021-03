Zemřela slavná brněnská herečka. Znáte ji z Dědictví i Tankového praporu

O málokom je možné bez sebemenšího zaváhání říci, že je Brňan tělem i duší. O Evě Vidlařové z Divadla Husa na provázku to platilo stoprocentně. Živel s organizačními schopnostmi se navždycky zapsal do historie legendární divadelní scény. A to nejen rolí Trudy v představení Pezza versus Čorba z roku 1975.

"Originální herečka, nezaměnitelná postava, svérázná divadelní tajemnice, silná a odvážná žena, které se vždycky a zásadně říkalo právě Truda, se stala duší souboru a zůstala s ním až do roku 1992, kdy ji začalo zrazovat zdraví," napsali představitelé divadla v den jejího skonu na sociální sítě. Paradoxně vydechla naposledy v pondělí 15. března, právě v den, kdy si "provázci" připomínali 53. výročí založení divadelního souboru.

Podlomené zdraví jí přinesla 16denní hladovka v 80. letech, kterou držela za propuštění politických vězňů. Únavový syndrom už jí pak nedovolil dát hereckému talentu plný prostor, a tak se mihla jen v menších rolích ve filmech Dědictví anebo Kurvahošigutntag (1992) a ve snímku Tankový prapor (1991). Před odchodem do penze (v roce 1992) uplatnila i své organizační schopnosti, a to jako tajemnice divadla.

"Pro mě byla Truda člověk, který mě v době netolerance na moje osoba v této zemi vždy podržel. Za to jsem si jí moc vážila! Měla jsem pak velká radost, když jsme spolu mohly hrát v Bolkově hře Seance," napsala na rozloučení s Evou Vidlařovou herečka Chantal Poullain, která působila ve stejném divadle.

"Truda patří neodmyslitelně do historie Provázek a na to, co pro divadlo a disent udělala, nesmíme nikdy zapomenout! Šťastný let tam nahoru a děkuji Ti za všechno!!!" vyznala se bývalá manželka Bolka Polívky na svém facebookovém profilu.